Il Sindaco rassicura i cittadini: “Alle porte nuovi cantieri sulle strade della città”

Di Beatrice Pucci

“Bene l’intervento su via delle Colonie, ma a Santa Marinella ciascuna strada ha bisogno di essere asfaltata, che il Sindaco pensi anche ad altre zone della città”. A parlare sono i cittadini di Santa Marinella che hanno accolto positivamente l’intervento sul tratto di via delle Colonie, ma sono sempre più stanchi di fare i conti anche con altri tratti stradali danneggiati dal tempo. A tal merito è intervenuto il Sindaco Pietro Tidei che ha voluto rassicurare i residenti, informandoli che presto ciascuna strada danneggiata sarà sistemata e resa sicura: “Il Comune ha un’idea ben precisa, sta attuando un piano generale che comprende diverse stade della città. Utilizzeremo diversi mezzi per asfaltare tutte le strade, dando precedenza a quelle al momento più dissestate, facendo attenzione anche ai marciapiedi”.

Piano piano ciascuna via tornerà dunque sicura e percorribile. Come ha riferito Tidei, al momento si sta procedendo per gradi.

In programma infatti il rifacimento del manto stradale sulle seguenti strade di Santa Marinella:

-Via Volterra,

-Via Pirandello, da via Pascoli a via D’Annunzio

-Via Fermi,

-Via G. Cesare, da Via Crescenzio a Via Fermi

-Via Aurelia, da via Punico a via IV novembre

-via Aurelia, da via Punico a via Bassani e da via della Repubblica a via della Conciliazione.

In approvazione anche Via dei Fiori fino al sorpasso autostradale, quindi Via delle Dalie, dei Girasoli, delle Orchidee ed infine Via dei Tulipani.

Un piano che comprenderà non solo la città di Santa Marinella, ma anche quella di Santa Severa.

Il primo cittadino ha spiegato alla nostra redazione che il passo successivo è sistemare anche Via del ponte nuovo. “Quel tratto di Santa Severa a cui è mancata l’acqua per lungo tempo, potrà riavere anche la sua strada. A carico di Acea Ato 2 sarà possibile ripristinare il tratto e farlo tornare in completa sicurezza”.

Ma non solo, a Santa Severa, prossimi saranno i lavori su via Tanaro, via G. Lucina, via Conti di Galeria, da via Piave a via Veneto, quest’ultima a carico sempre di Acea.

Prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione della zona Perazzeta, a Santa Marinella, grazie all’intervento di Acea che porterà alla nascita non solo dell’impianto fognario ma anche al rifacimento di altre strade.

“Nel 2021 sono state eseguite opere di rifacimento di segnaletica stradale del valore di 16 mila euro. Grazie a questa amministrazione ciascun tratto tornerà ad essere sistemato dopo dieci anni di totale abbandono” ha concluso il Sindaco.