Santa Marinella, Tidei: “Ai nastri di partenza il nuovo cimitero comunale”

In partenza le opere di ampliamento del Cimitero Comunale di Via dei Cipressi.

L’Amministrazione Comunale ha infatti concluso la conferenza di servizi che chiude la fase propedeutica per la realizzazione del progetto che interessa il Cimitero comunale, acquisiti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari.

Nei prossimi giorni verranno consegnate le aree con immissione immediata alla società aggiudicataria del Project Financing , che potrà quindi realizzare le nuove strutture previste nel piano.

“Si tratta di una grande opera, attesa da anni dalla città e che finalmente verrà realizzata- ha annunciato il sindaco Pietro Tidei, alla luce del risultato appena raggiunto- Un investimento che l’Amministrazione Comunale compie per dare seguito alle richieste sempre in aumento di nuovi loculi e cappelle che possano accogliere le spoglie dei nostri cari. Restituiremo alla città una struttura efficiente e ammodernata, migliorando l’accessibilità e la funzionalità del camposanto ”, ha dichiarato Tidei.

Con questo atto, il Comune è pronto a programmare l’edificazione che prevede nuove sepolture, cripte, cappelle e un totale di 2500/3000 loculi. Nel progetto è anche contemplata una chiesetta all’interno del cimiteroi e altri spazi per il raccoglimento. All’esterno dell’area sorgeranno spazi dedicati alle attività di vendita e ai servizi, che saranno affidati a seguito di bando pubblico.

Il piano di gestione e manutenzione è a carico della società concessionaria che, a fronte di un investimento di 8 milioni di euro, garantirà opere di manutenzione, gestione, tumulazione e igiene cimiteriale, compresi l’allestimento dei nuovi uffici, la sala autoptica e locali per la conservazione delle salme. Per i prossimi venti anni, che sono la durata della concessione, le spese e gli oneri delle opere e dei servizi saranno a carico dell’impresa e non più a carico del Comune, che così si alleggerirà dei costi manutentivi.

Soddisfazione è espressa anche dal consigliere con delega al cimitero Alessio Rosa.

“In questi due anni, in piena sintonia con il Sindaco, l’Amministrazione si è impegnata nel soddisfare le richieste dei cittadini, dedicando attenzione alla cura e alla pulizia del cimitero. Con questa opera, finalmente si dà risposta anche alle richieste di nuovi loculi e sono certo che la situazione andrà sempre più migliorando”, ha commentato Rosa.