“Ladispoli: la Grande Bruttezza”

Il Circolo PD Ladispoli definisce la cittadina “La Grande Bruttezza” piena di buche, cartelli storti e palazzi fatiscenti persino nel centro storico.

Il Circolo PD Ladispoli, con un post social, denuncia la situazione di degrado presente nella città di Ladispoli che risulta essere abbandonata a se stessa persino nel centro storico. Il Circolo PD Ladispoli, infatti, sottolinea come a pochi passi dalla piazza principale della città e a pochi passi dal Lungomare, quello che dovrebbe essere il punto di forza della cittadina, ci siano strade piene di buche, asfalto rovinato e palazzine fatiscenti.

“Siamo al centro di Ladispoli e in pochi metri di strada ci sono buche, strisce pedonali ormai scomparse e cartelli storti. Una immagine rappresentativa che testimonia il degrado e la trascuratezza della città. A Ladispoli ormai il grado di abbandono e trascuratezza è tangibile e ben visibile a tutti, tranne a questa amministrazione che invece di porre rimedio alle situazioni pensa a spendere cifre esorbitanti per eventi di intrattenimento (400 mila euro per la festa di Capodanno, ad esempio).” scrivono sui social.

L’amministrazione comunale punta tutto sul turismo attraverso grandi eventi estivi, movida, sagre e concerti, ma sembra dimenticare che, prima di assistere a uno spettacolo, si guarda anche ciò che lo circonda. E al momento, Ladispoli, non appare di certo splendente. Un vero peccato per i residenti e per i turisti che ogni anno scelgono Ladispoli per le proprie vacanze, attratti dalla vicinanza e dagli ottimi collegamenti con la Capitale e che si trovano in una cittadina trascurata, con il Lungomare e le strade poco curate persino nel suo centro storico. Insomma, per il suo potenziale, Ladispoli meriterebbe degli urgenti interventi di riqualificazione estetica.

Giorgia Mungo