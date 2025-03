Alessandro Maria Panizza candidato coordinatore di Fratelli d’Italia Cerveteri: “Lavoriamo per un’alternativa credibile al centrosinistra”

Sabato 15 marzo si terrà anche a Cerveteri il congresso cittadino di Fratelli d’Italia ed io, spinto dal sostegno e dall’affetto di molti iscritti, ho l’onore di parteciparvi da candidato al ruolo di coordinatore del Partito” dichiara Alessandro Maria Panizza, dirigente provinciale di Gioventù Nazionale e Presidente del Consiglio dei Giovani di Cerveteri.

“Da giovane innamorato di Cerveteri già da alcuni anni ho deciso di impegnarmi in politica e sono un orgoglioso militante di Fratelli d’Italia, riconoscendomi da sempre nella storia, nella identità e nei valori del nostro Partito” prosegue Panizza – “La mia candidatura è stata proposta e sostenuta da tanti iscritti, soprattutto giovani, che con passione si impegnano quotidianamente per rappresentare i nostri valori e per contribuire a costruire una Cerveteri migliore e diversa, non rassegnandosi al grigiore in cui il nostro paese vive da anni, contestando l’immobilismo delle ultime amministrazioni comunali di centrosinistra”.

“Per costruire una forte e credibile alternativa alle fallimentari amministrazioni di centrosinistra – prosegue Panizza – riteniamo essenziale rilanciare il nostro Partito sul territorio, superando divisioni e personalismi che, anche nel recente passato, hanno penalizzato Fratelli d’Italia ed il centrodestra alle elezioni comunali; per farlo, ritengo indispensabile ripartire da idee, progetti, senso di appartenenza, militanza e spirito di comunità” dichiara Panizza.

“Ho accolto con piacere ed entusiasmo il sostegno alla mia candidatura di Anna Lisa Belardinelli che, con generosità e spirito di appartenenza al Partito, ha deciso di fare un passo indietro e di rinunciare alla propria candidatura, una candidatura forte ed autorevole per storia personale e percorso politico di questi ultimi anni, dimostrando concretamente di voler anteporre ad una legittima ambizione personale il desiderio di contribuire, con la propria esperienza, ad un rinnovamento, puntando su un giovane. Una scelta coraggiosa che Anna Lisa ha condiviso insieme al gruppo che rappresenta, un gruppo molto radicato che esprime tre consiglieri comunali Alessandro Fondate, Vilma Pavin e Luca Piergentili, e che conta molti iscritti. Il loro sostegno, del quale sono lusingato e per il quale li ringrazio di cuore, è per me motivo di orgoglio ma è anche una grande responsabilità: una responsabilità che intendo onorare con il massimo impegno” aggiunge Panizza.

“Il congresso cittadino di sabato 15 marzo sarà un importante momento di confronto per tutti i nostri militanti ma è anche una occasione per Fratelli d’Italia di Cerveteri di voltare pagina rispetto al recente passato: auspico in una grande partecipazione da parte di tutti gli iscritti e mi impegno a rappresentare le istanze di rinnovamento e di cambiamento che tanti iscritti e dirigenti hanno riposto nella mia candidatura. Subito dopo il congresso, in ogni caso, sia se dovessi essere scelto come coordinatore sia in caso contrario, continuerò ad essere a disposizione del Partito e di Cerveteri per lavorare in sinergia e con spirito unitario con tutti i consiglieri comunali, a partire dal capogruppo Luigino Bucchi e dall’attuale commissario Nicolò Accardo, e con tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia, per costruire, con forza ed entusiasmo, insieme alle altre forze politiche di centrodestra, una alternativa alla inconcludente amministrazione Gubetti.

Sono convinto che questo obiettivo, oltre che dal sottoscritto e da Anna Lisa Belardinelli, sia condiviso anche dal consigliere comunale Salvatore Orsomando, a sua volta candidato al ruolo di coordinatore comunale, e sono certo che, dopo il congresso, lavoreremo tutti insieme per realizzarlo, trasformando le idee in azione” conclude Alessandro Maria Panizza.