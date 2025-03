Un albero è caduto sulla via Aurelia, probabilmentre per il forte vento, causando il blocco del traffico in direzione Civitavecchia

Un albero è caduto sulla via Aurelia nei pressi dell’ospedale Aurelia Hospital, causando il blocco del traffico in direzione Civitavecchia. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, probabilmente a causa del forte vento. La viabilità è rallentata, disagi per gli automobilisti, con lunghe code e deviazioni consigliate.