Appuntamento per martedì alle ore 21.00

Martedì 6 agosto 2024 alle ore 21.00 sarà realizzato un particolare appuntamento culturale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, organizzato epromosso dall’Associazione Culturale PIAZZA TRIESTE di Santa Marinella in collaborazione con l’Associazione ArchéoTheatron e l’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, con il patrocinio gratuito di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il luogo scelto è proprio piazza Trieste, dove l’omonima Associazione composta dalle diverse attività commerciali, ha scelto di realizzare diversi appuntamenti artistico culturali inseriti nel loro cartellone estivo Teatro sotto le Stelle, alla sua prima edizione a cui sarà presente l’Amministrazione Comunale e il Sindaco Pietro Tidei per i saluti istituzionali.

Santa Marinella: teatro sotto le stelle in piazza Trieste con l’archeologo Marcello Tagliente ed Agostino De Angelis

L’appuntamento proposto da De Angelis per l’occasione sarà la conferenza – spettacolo “Il Vino di Dioniso: Dei, Eroi e Uomini a Banchetto” in cui a segnare il percorso storico della conferenza sarà l’archeologo Marcello Tagliente che tratterà l’importanza che il vino ha avuto dai tempi antichi fino ai giorni nostri, scandendone in maniera chiara tutti gli aspetti, a cui si inseriranno diversi momenti di performance teatrale curati dallo stesso regista con gli interpreti: Alessandra De Antoniis, Riccardo Frontoni, Isabella Pranzetti, Andrea Vella, Mariapia Gallinari, Riccardo Dominici, Monia Marchi, Barbara Moriglia, Nerina Piras, Nicole Antonangeli, Luisa De Antoniis, Filippo Soracco, Annarita Eusepi, Marta Soracco, Giulia Peluso, Denny Iacarelli, Anna Menichelli, Asia Fenino, Maria Vittoria Massa, e la partecipazione dell’antica danza del ventre Zakiyyeh nur. Nell’ambito della conferenza spettacolol’avv. Mario Iervolino sommelier Fisar della delegazione storica Fisar Civitavecchia e Costa Etrusco Romana, illustrerà quali sono i principali vini del Lazio e quali sono le loro caratteristiche.

Un incontro con le storie del passato a cui il pubblico di piazza Trieste potrà assistere. In scena gli abiti di Teresa Venuto Riccardi. Costumi Associazione Lo Stregatto, foto e video di Mauro Zibellini. L’evento è inserito anche all’interno della IV Edizione del progetto ideato da De Angelis “Sulla Strada degli Etruschi”.