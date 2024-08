Paolacci sulla palestra de I Terzi: “Bene l’acquisizione, ora ci mettano le mani sul serio, non lasciando morire campo e palestra” –

“Spero che a seguito dell’assegnazione al comune, da parte dell’Arsial, del campo di calcio e della palestra de I Terzi, da parte dell’amministrazione ci siano interventi per rimetterli in sesto”. Lo ha detto Gianluca Paolacci, consigliere di opposizione, che ha ricordato al governo cerite che da quando ci sono loro a capo della città. non è stato realizzato un impianto sportivo. “Dalle parole bisogna passare ai fatti, e fare degli investimenti per dare luce alle due strutture di una frazione che oltre ad essere isolata, è priva di tutto. Pertanto – ha proseguito Paolacci – trovino i fondi per la risistemazione e non lascino al suo destino il campo e la palestra, visto che se è vero che dopo 40 anni passano al comune, non vorrei che ci impegnassero altrettanto per il taglio del nastro”.