Santa Marinella: Successo dell’Open Day Carta d’Identità –

E’ stato un vero successo l’Open Day dedicato alla carta d’identità che si è svolto sabato mattina.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Santa Marinella, ha previsto l’apertura in via straordinaria degli uffici anagrafici del Lungomare Marconi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per consentire ai cittadini di richiedere il documento senza necessità di prendere appuntamento.

“L’Open Day rappresenta un’importante occasione per tutti quei cittadini che per diverse ragioni non possono raggiungere gli uffici durante la settimana. E’ stato svolto un servizio straordinario con un ottimo risultato- dichiara il sindaco Pietro Tidei-

Siamo soddisfatti dell’ampia risposta che questo nuovo appuntamento ha riscosso e ringrazio i dipendenti dell’ufficio anagrafe per aver offerto la propria disponibilità e aver svolto l’attività in modo funzionale ed efficiente. L’Amministrazione Comunale dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire servizi accessibili a tutta la comunità”.

Nel dettaglio, nelle tre ore messe a disposizione sabato mattina per richiedere il documento, sono state emesse ben sessanta carte d’identità elettroniche.

Dall’ufficio preposto fanno sapere che sarà programmata un’ulteriore giornata dedicata nel periodo settembre- ottobre .

Inoltre, si informa che da pochi giorni è stato attivato il servizio di risposta telefonica attraverso il quale il personale dell’ufficio demografico fornirà indicazioni ed informazioni utili a orientare il cittadino relativamente alle sue richieste.

I numeri telefonici da chiamare sono: 0766 5385 più a scelta 505- 507-508-509-510-512.

Il nuovo servizio “Linea Dedicata” è disponibile nei giorni:

Lunedì/ Mercoledì / Venerdì 8:15/ 9:15 e 12:30/ 13:30

Martedì/ Giovedì: 10:00/12:00