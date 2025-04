Civitavecchia: Fratelli d’Italia annuncia i primi responsabili dei Dipartimenti Tematici –

Fratelli d’Italia Civitavecchia prosegue nel suo percorso di radicamento e crescita sul territorio con la nomina dei responsabili dei primi dipartimenti tematici. Questa strutturazione interna rappresenta un passo fondamentale per affrontare in maniera organica e approfondita le diverse problematiche e opportunità che interessano la nostra città.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia è quindi lieto di annunciare i seguenti incarichi:

• Dipartimento Comunicazione: Responsabile Lorenzo Leoncini. A lui il compito di curare la comunicazione del partito a livello locale, gestendo i rapporti con la stampa e i cittadini attraverso i diversi canali informativi.

• Dipartimento Ambiente: Responsabile Giacomo Meschini. Il dipartimento si occuperà delle questioni legate alla tutela del territorio, alla sostenibilità ambientale, alla gestione dei rifiuti e alla qualità della vita dei cittadini in relazione all’ambiente.

• Dipartimento Cultura ed Innovazione: Responsabile Francesco Ribezzo. Questo dipartimento avrà l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale cittadino, sostenere l’innovazione in tutti i suoi ambiti e favorire la crescita di iniziative culturali e creative.

• Dipartimento Pesca: Responsabile Sebastiano Tringale. Attenzione specifica sarà dedicata al settore della pesca, cruciale per l’economia e la tradizione di Civitavecchia. Il dipartimento si impegnerà a raccogliere le istanze degli operatori del settore e a proporre soluzioni concrete per il suo sviluppo sostenibile.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Civitavecchia, Paolo Iarlori, ha dichiarato: «Ci stiamo strutturando attribuendo ai nostri iscritti con particolari e specifiche competenze ed attitudini il ruolo di responsabile di dipartimento. Contiamo molto sul loro continuo apporto e li ringrazio per l’impegno e per la generosità con la quale, da veri militanti, si sono messi a disposizione del Partito e della Città: Leoncini, Meschini, Ribezzo e Tringale sono i primi quattro e sono uomini di grande valore e spessore. A loro seguiranno nelle prossime settimane ulteriori nomine di responsabili di altri dipartimenti tematici».

Fratelli d’Italia Civitavecchia continuerà a lavorare per strutturare ulteriormente la propria organizzazione interna, attraverso la creazione di ulteriori dipartimenti tematici per coprire in modo sempre più capillare le diverse aree di interesse della comunità locale.