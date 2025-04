Calcio, i giovanissimi si preparano allo scontro diretto con la Romaria

In palio c’è il titolo e la promozione diretta nella categoria regionale Under 15, Carbone: “Ci prepareremo al meglio”

Continua la cavalcata degli Under 15 della RIM Sport Cerveteri che, nel weekend appena trascorso, hanno superato col punteggio di 6 a 1 l’Evergreen Civitavecchia. Primi in classifica, i ragazzi di mister Carbone si preparano allo scontro diretto con la Romaria, diretta pretendente al titolo e a un solo punto di distanza.

Il match, che con tutta probabilità deciderà chi otterrà la promozione diretta senza passare dai play off, andrà in scena sabato 26 aprile in casa proprio della Romaria.

“Abbiamo tempo per preparare la partita al meglio” ha spiegato il mister Fabrizio Carbone.

“In generale il lavoro sta andando bene e stanno arrivando buoni risultati un po’ da tutte le categorie, segno che stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro che facciamo. Ottenere un titolo regionale dopo soli 4 anni, con gli strascichi della pandemia in mezzo, sarebbe un traguardo importante. Noi ci crediamo e la società ci crede, sappiamo che è difficile fare pronostici, ma continueremo a dare il massimo”.