Santa Marinella presente al convegno “Lazio Blue Route – I Santi del Mare”

La Città di Santa Marinella presente all’incontro “Lazio Blue Route – I Santi del Mare” avvenuto venerdì 11 aprile 2025 presso il Riva di Palo Resort a Ladispoli, organizzato in concomitanza con la Giornata Nazionale del Mare.

A rappresentare il Comune, la consigliera Delegata al Marketing Territoriale Paola Fratarcangeli e il Presidente del Consiglio con delega allo sviluppo economico, Emanuele Minghella.

“Insieme all’Amministrazione Comunale – dichiara la consigliera Fratarcangeli – , come Delegata al Marketing Territoriale seguo il progetto dell’Italian e del Lazio Blue Route sin dalla sua nascita. Progetto che vede Santa Marinella tra i fondatori e come Comune capofila. Un’iniziativa nata circa due anni e mezzo fa al Blue Planet Economy Expoforum in Fiera di Roma, poi presentata al Castello di Santa Severa con la firma del patto di adesione. Dall’inizio di questo percorso, abbiamo avuto l’opportunità di posizionare Santa Marinella al centro di un’iniziativa, che partendo dall’economia del mare arriva a promuovere il turismo, valorizzando anche la bellezza paesaggistica, storica e l’unicità del nostro territorio. Il Lazio Blue Route è molto più di un semplice itinerario; è un progetto ambizioso che ci permette di connettere comunità, culture e tradizioni, creando un legame indissolubile tra mare e internazionalità, in sinergia con i comuni limitrofi del litorale. Lo sviluppo dei cammini e delle reti viarie, che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, sono ormai il futuro del turismo sostenibile. Un target che noi vogliamo agganciare e ampliare con la nostra offerta turistica. Il prossimo evento del Lazio Blue Route si terrà proprio a Santa Marinella il 3 e 4 luglio, sarà un press tour dedicato alle nostre bellezze e attività, dove verranno chiamati professionisti del settore, della comunicazione e del giornalismo. Con il Presidente Minghella, che insieme a me segue questi progetti, grazie alla legge sull’Etruria Meridionale stiamo mettendo in campo altre attività che vedranno la luce tra la primavera inoltrata e l’estate, all’interno della stessa programmazione rivolta all’Italian Blue Route.”

Ospiti la consigliera Fratarcangeli e il Presidente del Consiglio Minghella

Si è trattato di un’importante occasione per riflettere sull’identità marittima e culturale di un’area peculiare, quella del litorale nord di Roma, che trova nel Comune di Santa Marinella una delle espressioni più caratterizzanti.

Durante il convegno, è stata presentata la guida turistica dedicata ai Borghi Marinari dell’Etruria, che comprende i comuni di: Montalto di Castro; Tarquinia; Allumiere; Civitavecchia; Santa Marinella – Castello di Santa Severa; Cerveteri; Ladispoli; Fregene – Fiumicino; Ostia – Roma Eur.

La guida, in doppia lingua (italiano e inglese), è la prima pubblicazione a livello nazionale che mette in luce esperienze subacquee legate al culto religioso delle statue votive sommerse, offrendo itinerari, mappe, racconti e curiosità che invitano a esplorare queste affascinanti località.

Questo lavoro rappresenta un impegno collettivo volto a valorizzare e promuovere il patrimonio marittimo e culturale della regione, costituendo da ultimo un passo importante della valorizzazione dell’area.