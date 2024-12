Santa Marinella, spaccio di stupefacenti: carabinieri arrestano 35enne

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, e in particolare quelli della Stazione di Santa Marinella, hanno arrestato un 35enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo mirate attività investigative, che hanno consentito di localizzare l’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato all’interno di un armadio un consistente quantitativo di droga: 195 g di hashish e 13 g di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.

Ragion per cui, l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia in carcere in attesa del processo. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva. Questo arresto rappresenta solo l’ultima azione nell’ambito di un ampio piano strategico attuato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, volto a contrastare e reprimere il fenomeno dello spaccio di droga, che da tempo sta interessando diverse aree del litorale.

Il costante impegno dei Carabinieri dimostra l’attenzione e la determinazione nel garantire la sicurezza del territorio e nel combattere il traffico di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini.