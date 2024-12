A venticinque anni dalla scomparsa di Nilde Iotti, il Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa desidera rendere omaggio a una figura sinonimo di integrità e trasparenza, il cui valore è alla base dell’istituzione democratica. Legata alla lotta per i diritti, all’emancipazione femminile, alla solidarietà e alla dignità della persona, Nilde Iotti è stata una pioniera, un’icona di determinazione che ha dedicato la sua vita alla difesa dei valori fondamentali di libertà e giustizia sociale.

La sua carriera è stata costellata di battaglie significative per l’affermazione dei diritti delle donne e delle persone più vulnerabili nella società. La sua azione politica non si è limitata al mero attivismo, ma ha sempre cercato di concretizzare norme e politiche in grado di garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini. Nilde Iotti ha rappresentato una voce forte e coraggiosa in un contesto spesso avverso, contribuendo in modo decisivo alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. La sua presenza al Parlamento italiano ha segnato un cambiamento significativo, per l’intera società. E’ stata la prima donna presidente della Camera per tre volte consecutive, ricoprendo così quella carica dal 1979 al 1992.

Il circolo PD Santa Marinella – Santa Severa intitolato a Nilde Iotti

In segno di rispetto e riconoscimento del suo operato, – dichiarano i dem – abbiamo deciso di intitolare a Nilde Iotti la sede del nostro circolo, che apriremo ai cittadini fra pochi giorni. Questo gesto non è solo un tributo alla sua memoria, ma anche un invito a rimanere impegnati nella lotta per i diritti civili e sociali, seguendo l’esempio luminoso di chi ha aperto la strada verso una maggiore emancipazione. Con questo gesto condiviso – dichiara la segretaria Lucia Gaglione – con la “Fondazione Nilde Iotti” e la Presidente Livia Turco, ci auguriamo di mantenere viva la testimonianza di Nilde Iotti, ispirando le future generazioni a continuare la sua opera, con la speranza che il suo spirito combattivo possa guidarci nelle sfide presenti e future.

PARTITO DEMOCRATICO SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA

CIRCOLO “NILDE IOTTI”