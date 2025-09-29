Santa Marinella, solidarietà: successo per l’iniziativa di raccolta di materiale scolastico organizzata dal Consiglio Comunale dei Giovani –

Un successo la raccolta di materiale scolastico organizzata dal Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella in collaborazione con la Misericordia. L’iniziativa, che si è svolta sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe, ha visto infatti una grandissima partecipazione da parte della cittadinanza che, con generosità, ha donato quaderni, colori, album da disegno e quanto altro può essere utile ai giovani studenti della cittadina balneare. “Come Consiglio dei Giovani ci vogliamo impegnare per la nostra comunità affinché il diritto allo studio possa essere garantito soprattutto a chi incontra maggiori difficoltà.” Spiega Chiara Pinzi Presidente del Consiglio “E la risposta dei cittadini è stata superiore alle nostre aspettative. Tutto il materiale raccolto è già stato consegnato alla Misericordia di Santa Marinella che mercoledì provvederà, insieme a noi, alla distribuzione alle famiglie che ne hanno necessità. Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno sostenuto la nostra iniziativa, la Parrocchia di San Giuseppe nella persona di Don Paolo che alla fine della celebrazione della Messa ha invitato tutti ad essere generosi nei confronti della raccolta del materiale scolastico per le famiglie in difficoltà”.