Ladispoli: l’11 ottobre presentazione di “I Signori del Buio”, il nuovo romanzo storico di Marco Milani

Esce in questi giorni il nuovo romanzo storico di Marco Milani, dal titolo

“I Signori del Buio”, edito da Luoghinteriori.

Lo scrittore ladispolano conferma la sua predilezione per la Storia e stavolta ci conduce in un viaggio che attraversa gli anni della fine della II guerra mondiale, in Istria, dove si consumerà una delle tragedie più orribili nella storia dell’uomo: quello delle foibe.

“Stavolta è stato più difficile” ci dice in confidenza Milani “perché è una vicenda che lascia il segno e che fa riflettere sull’assenza di limiti ai comportamenti dell’uomo. Faccenda più che mai attuale…”

Un Romanzo Storico che parla della famiglia Viganò e che attraversa tutto il periodo infernale degli infoibamenti (’43-’45), per passare poi dal primo dopoguerra agli anni ’60, ’70, ’80.

L’epilogo sarà sorprendente. Una storia di amore, passioni, follia, vendetta, perdono e di cambiamenti, che ci tocca tutti, arrivando nel profondo dell’anima.

Il primo appuntamento con lo scrittore sarà sabato 11 ottobre, presso la libreria Scritti&Manoscritti, via Ancona, 180 a Ladispoli, ore 18.00.

Oltre all’autore interverrà Marino Micich, Direttore dell’Archivio-Museo di Fiume – Società di studi fiumani.