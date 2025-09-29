“Ora dobbiamo rialzarci e sono sicuro che usciremo alla distanza”

Calcio Cerveteri, Lupi ringrazia i tifosi verde azzurri: “Amarezza tanta, ma che gioia vedere tanti tifosi a sostenerci per novanta minuti” –

Amarezza nel dopo derby perso in maniera rocambolesca. Se da una parte tra i tifosi c’è molta delusione, dall’altra c’è la consapevolezza della risposta dei tifosi verde azzurri. Il primo pensiero del presidente Andrea Lupi all’indomani è stato per loro, “Vorrei ringraziarli uno a uno, sono stati il nostro dodicesimo, davvero una grande emozione vedere così tanta gente sugli spalti. Gli ultras hanno spinto la squadra per novanta minuti, è stata una gara avvincente sugli spalti. Dispiace per il risultato”. In tribuna c’erano 400 spettatori, un pubblico record per una gara di Promozione. La Gioventù Etrusca, neo gruppo sorto negli ultimi mesi, ha dato il meglio di se, incitando la squadra per novanta minuti.