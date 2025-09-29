USB Civitavecchia aderisce all’iniziativa nazionale “100 piazze permanenti per Gaza” –

USB Civitavecchia aderisce all’iniziativa nazionale “100 piazze permanenti per Gaza”.

Sulla scia del riuscito sciopero nazionale del 22 settembre, che ha visto la partecipazione della cittadinanza sotto la bandiera della liberazione palestinese, a partire da oggi 29 settembre, Piazza Calamatta diventerà Piazza Gaza: uno spazio in cui rivendicare la libertà del popolo palestinese, vigilare sull’incolumità della Global Sumud Flotilla e fare informazione critica rispetto alla macchina della propaganda sionista in merito al genocidio che sta accadendo oggi a Gaza sotto gli occhi di tutti e tutte.

Abbiamo dimostrato che scioperare, riempire le strade e le piazze non è impossibile e soprattutto non è inutile; ora dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulla Flotilla che nelle prossime ore rischia un violento attacco da parte delle forze israeliane.

Non possiamo permetterlo! Per questo invitiamo associazioni, forze sindacali e tutta la cittadinanza a unirsi al presidio permanente che inizierà oggi alle ore 14:00 e che sarà attivo fino al prossimo 3 ottobre.

USB Civitavecchia