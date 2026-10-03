Santa Marinella si prepara ad accogliere le sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina: un appuntamento storico di fede e devozione

Sabato 28 novembre le reliquie del Santo faranno ingresso in città

Santa Marinella si prepara ad accogliere le sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina

La comunità di Santa Marinella si appresta a vivere un momento di straordinaria intensità spirituale. Nel pomeriggio di sabato 28 novembre, le sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina faranno il loro ingresso in città, segnando un evento di eccezionale rilevanza religiosa per tutto il territorio.

Santa Marinella si prepara ad accogliere le sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina

L’annuncio è stato dato dal parroco Don Paolo e dalla Parrocchia di San Giuseppe, che promuovono l’iniziativa come un’occasione unica di grazia, raccoglimento e rinnovamento interiore rivolta non solo ai parrocchiani, ma a tutti i fedeli, pellegrini e devoti del Santo.

“Accogliere le reliquie di Padre Pio è un privilegio immenso che toccherà il cuore della nostra comunità” — Don Paolo, Parroco di San Giuseppe. “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo appuntamento storico, per stringerci insieme in un momento di intensa preghiera e comunità.”

Il programma delle celebrazioni

Il dettaglio degli orari verrà diffuso nei prossimi giorni, ma sono già confermati i momenti centrali della giornata:

Momenti di preghiera e raccoglimento aperti a tutti i fedeli per tutta la durata dell’evento.

aperti a tutti i fedeli per tutta la durata dell’evento. Solenne Processione che attraverserà le vie del centro cittadino, portando un segno di benedizione nel cuore della città.

che attraverserà le vie del centro cittadino, portando un segno di benedizione nel cuore della città. Santa Messa solenne presso la Chiesa di San Giuseppe.

presso la Chiesa di San Giuseppe. Esposizione e venerazione pubblica delle sacre reliquie al termine della celebrazione liturgica.

La Parrocchia di San Giuseppe rivolge un invito aperto alle autorità civili, militari e all’intera cittadinanza affinché partecipino unite a questa giornata di festa e condivisione spirituale.