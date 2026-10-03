Il Piano, con orizzonte temporale al 2046, definisce la possibile evoluzione dello scalo in relazione alla crescita prevista della domanda

Aeroporto di Fiumicino, avviato il dibattito sul piano di sviluppo sostenibile –

Ha preso avvio il Dibattito Pubblico sul Piano di Sviluppo sostenibile dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, principale aeroporto italiano per traffico passeggeri, che nel 2025 ha superato i 51 milioni di passeggeri.

Il Piano, con orizzonte temporale al 2046, definisce la possibile evoluzione dello scalo in relazione alla crescita prevista della domanda e riguarda lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, l’accessibilità, il rapporto con le aree abitate e gli aspetti ambientali e territoriali, tra cui acqua, suolo, biodiversità e Riserva Naturale del Litorale Romano.

Il Dibattito Pubblico, previsto dall’articolo 40 del D.Lgs. 36/2023, è finalizzato a presentare e discutere la Relazione di Progetto elaborata da Aeroporti di Roma S.p.A. e a raccogliere osservazioni, informazioni e proposte da parte delle amministrazioni e degli enti territoriali interessati, nonché delle associazioni e dei comitati interessati dall’intervento.

Il procedimento ha preso avvio il 23 settembre 2026 con la pubblicazione della Relazione di Progetto e della documentazione sul sito dedicato e si concluderà il 22 novembre 2026, termine entro il quale potranno essere presentate le osservazioni.

Sono previsti tre incontri pubblici, organizzati in modalità mista, in presenza e online. È inoltre possibile consultare la documentazione, inviare richieste di chiarimento e, per gli enti e le organizzazioni formalmente costituite, trasmettere osservazioni scritte.

Per informazioni, calendario degli incontri e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dedicato: www.dpsviluppofiumicino.it