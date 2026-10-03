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Aeroporto di Fiumicino, avviato il dibattito sul piano di sviluppo sostenibile

3 Ottobre 2026





Il Piano, con orizzonte temporale al 2046, definisce la possibile evoluzione dello scalo in relazione alla crescita prevista della domanda

Aeroporto di Fiumicino, avviato il dibattito sul piano di sviluppo sostenibile –

Ha preso avvio il Dibattito Pubblico sul Piano di Sviluppo sostenibile dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, principale aeroporto italiano per traffico passeggeri, che nel 2025 ha superato i 51 milioni di passeggeri.

Il Piano, con orizzonte temporale al 2046, definisce la possibile evoluzione dello scalo in relazione alla crescita prevista della domanda e riguarda lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, l’accessibilità, il rapporto con le aree abitate e gli aspetti ambientali e territoriali, tra cui acqua, suolo, biodiversità e Riserva Naturale del Litorale Romano.

Il Dibattito Pubblico, previsto dall’articolo 40 del D.Lgs. 36/2023, è finalizzato a presentare e discutere la Relazione di Progetto elaborata da Aeroporti di Roma S.p.A. e a raccogliere osservazioni, informazioni e proposte da parte delle amministrazioni e degli enti territoriali interessati, nonché delle associazioni e dei comitati interessati dall’intervento.

Il procedimento ha preso avvio il 23 settembre 2026 con la pubblicazione della Relazione di Progetto e della documentazione sul sito dedicato e si concluderà il 22 novembre 2026, termine entro il quale potranno essere presentate le osservazioni.

Sono previsti tre incontri pubblici, organizzati in modalità mista, in presenza e online. È inoltre possibile consultare la documentazione, inviare richieste di chiarimento e, per gli enti e le organizzazioni formalmente costituite, trasmettere osservazioni scritte.

Per informazioni, calendario degli incontri e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dedicato: www.dpsviluppofiumicino.it