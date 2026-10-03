L’appuntamento è per sabato 10 ottobre presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo

Ladispoli, torna Un’oasi di storie per piccoli esploratori –

Sabato 10 ottobre, alle ore 15:30, torna “Un’oasi di storie per piccoli esploratori”, le letture a bassa voce per famiglie e bambini presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo.

Sarà un pomeriggio speciale tra natura e racconti, realizzabile grazie all’immensa disponibilità del Gruppo di lettori Volontari Nati per Leggere di Ladispoli.

Lo ha annunciato il Comune di Ladispoli con un comunicato dove si sottolinea che Nati per Leggere è il programma nazionale dedicato alla promozione della lettura in famiglia che nasce dalla convinzione, supportata da studi scientifici, che ogni bambino sia “nato per leggere”.

Leggere insieme, ogni giorno e anche solo per pochi minuti, rafforza il legame tra genitori e figli, arricchisce il linguaggio, stimola l’immaginazione e getta le basi per diventare futuri lettori.

La Biblioteca comunale di Ladispoli, presidio Nati per Leggere da molti anni, organizza ogni mese insieme ai lettori volontari gli appuntamenti di lettura all’interno delle proprie sale.

Per il mese di ottobre, come ormai da qualche anno, l’Oasi Naturale del Bosco di Palo farà da sfondo agli incontri: sarà un momento di condivisione e ascolto, dove la magia della lettura a bassa voce si fonderà con l’ombra lussureggiante degli alberi.

L’ingresso per bambini e famiglie è da via Corrado Melone s.n.c., presso la zona parcheggio della vecchia stazione di Palo.

L’evento è dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni e alle loro famiglie, la partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca@comunediladispoli.it, specificando quanto segue:

– nome ed età del bambino

– cognome, nome e contatto telefonico di un genitore.

In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rimandato in data da destinarsi.