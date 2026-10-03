Torna uno degli appuntamenti annuali per la raccolta fondi a favore della ricerca sabato 3 e domenica 4 ottobre in piazza Rossellini

A Ladispoli tornano le mele di Aism contro la sclerosi multipla –

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Insieme possiamo fermare la sclerosi multipla. Un appuntamento importanti per sostenere la ricerca scientifica e i servizi che ogni giorno aiutano le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie a vivere con maggiore autonomia e qualità di vita.

L’ AVO di Ladispoli (Associazione Volontari Ospedalieri) scende in piazza Rossellini, insieme ad altri 14.000 volontari sul territorio nazionale per la sclerosi multipla. Con 12 € si può ritirare un sacchetto di mele (verdi: Granny Smith; rosse: Noared; gialle: Golden Delicious), per sensibilizzare e sostenere i servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate e la ricerca. Questa grave malattia del sistema nervoso centrale colpisce principalmente i giovani e le donne, e purtroppo non esistono al momento cure definitive.



Questa raccolta fondi serve a potenziare le prestazioni necessarie per chi convive con la sclerosi multipla.

I volontari vi attendono sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 nella centrale piazza Rossellini.

Per prenotare un sacchetto di mele o avere informazioni contatta i volontari AVO al 3392161439.