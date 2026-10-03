A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne tra Civitavecchia Sud e Nord per lavori di pavimentazione

Per consentire interventi programmati di rifacimento della pavimentazione stradale, sulla A12 Roma-Civitavecchia sono previste modifiche temporanee alla circolazione nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre.

Dettagli della chiusura e orari

Dalle ore 22:00 di lunedì 5 ottobre fino alle ore 06:00 di martedì 6 ottobre, verrà completamente chiuso al traffico il tratto compreso tra i caselli di Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione Tarquinia / SS1 Aurelia.

Contestualmente alla chiusura del tratto autostradale, non sarà accessibile l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata all’interno del segmento interessato dai cantieri.

Viabilità alternativa e percorsi consigliati

Per contenere i disagi e agevolare il flusso dei veicoli, Autostrade per l’Italia ha predisposto differenti itinerari alternativi in base al peso e alla tipologia dei mezzi: