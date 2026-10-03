Ladispoli, Futuro Nazionale cresce: quattro consiglieri e l’assessore Porro entrano nel partito

Significativo riassetto politico nel panorama amministrativo di Ladispoli. I consiglieri comunali Pierpaolo Perretta, Marco Lo Guzzo, Sabrina Fioravanti e Manuela Risso, insieme all’assessore al Turismo Marco Porro, ufficializzano il proprio ingresso in Futuro Nazionale, rafforzando in modo decisivo la presenza del movimento in città.

L’operazione ridefinisce i pesi e gli equilibri all’interno della maggioranza cittadina: con quattro seggi in Assise e la guida di una delega chiave come quella al Turismo e alla promozione del territorio, Futuro Nazionale si attesta come una delle forze di maggior rilievo dell’amministrazione locale.

L’adesione congiunta dei cinque esponenti punta a dare continuità e maggiore incisività all’azione amministrativa, ponendo al centro dell’agenda politica lo sviluppo economico della città, la valorizzazione del litorale e un dialogo più stretto con la comunità di Ladispoli.

“L’ingresso dei cinque amici a Ladispoli rappresenta un passaggio politico importante – sottolinea Pomarici -Futuro Nazionale dimostra di essere una realtà in crescita, capace di aggregare amministratori e persone che vogliono partecipare a un nuovo progetto politico. Il gruppo di Ladispoli, con quattro consiglieri comunali di maggioranza e l’assessore al turismo rappresenta un grande risultato per tutto il partito. È un segnale forte che ci spinge a continuare con ancora maggiore determinazione”.

Il coordinatore nazionale di FN, Massimiliano Simoni, da parte sua aggiunge:

“Do il benvenuto agli amici di Ladispoli. È un risultato che ci riempie di soddisfazione e che conferma la bontà del lavoro che stiamo portando avanti, a dimostrazione del buon radicamento sul territorio. Avanti tutta”, conclude.