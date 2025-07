Santa Marinella si prepara ad accogliere la XXIII edizione di Cinemadamare: grande apertura in città

Lunedì 28 luglio 2025 alle ore 10.30, l’Aula Consiliare di Santa Marinella, in Via Cicerone 25, ospiterà la cerimonia di apertura della XXIII edizione di Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker e il più lungo campus dedicato alla cinematografia e all’audiovisivo.

All’evento interverranno importanti rappresentanti del territorio e del mondo del cinema, tra cui il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, l’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia, il Consigliere con delega al Turismo Alessio Manuelli, e il Direttore di Cinemadamare, Franco Rina. Saranno presenti anche i filmmaker partecipanti e gli appassionati di cinema locali, pronti a vivere questa straordinaria esperienza.

Cinemadamare, organizzato in collaborazione con 57 università e scuole di cinema di tutto il mondo, si distingue come il più grande e longevo campus itinerante dedicato alla formazione, promozione e produzione cinematografica. La manifestazione si svolge in sette regioni italiane, con tappe anche in Spagna e Francia, e dura tre mesi, attraversando oltre 8.000 chilometri.

Ogni settimana, la carovana si ferma in una nuova città o regione, portando con sé 60 giovani cineasti provenienti da più di 35 nazionalità diverse. Durante le tappe, i partecipanti realizzano decine di cortometraggi e documentari, partecipano a workshop e lezioni di cinema, e si confrontano con professionisti del settore.

L’obiettivo di Cinemadamare è promuovere il cinema di qualità, favorire la co-produzione internazionale, valorizzare i territori italiani attraverso location uniche e stimolare la creazione di un pubblico appassionato. Un’occasione unica per giovani talenti di tutto il mondo di crescere, collaborare e condividere la propria passione per il cinema.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Stampa di Cinemadamare al numero 3356306350.