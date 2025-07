Daniele Ballarini: Un’Eccellenza Sportiva di Santa Marinella alla Conquista del Deserto di Petra

Santa Marinella è fiera di celebrare le sue eccellenze, e nel panorama sportivo, il nome di Daniele Ballarini risplende come un esempio di dedizione, passione e spirito d’avventura. Daniele, concittadino e stimato atleta, è un interprete straordinario del trail running, disciplina che lo vede affrontare sfide estreme tra natura e fatica, portando il nome della nostra città ben oltre i confini locali.

La passione di Daniele per la corsa è sbocciata in età più matura, circa cinque anni fa. Questa dedizione affonda le radici nell’amore per sua madre. Era solito accompagnarla nelle passeggiate lungo la pista di Santa Marinella, e fu proprio in quei momenti condivisi che iniziò a nascere in lui il desiderio di correre. L’inesorabile progressione di una malattia interruppe purtroppo il loro cammino. Per farla felice nei suoi ultimi giorni, Daniele le fece una solenne promessa: avrebbe continuato a camminare e correre, onorando così la sua memoria lungo ogni percorso. Da quei primi, simbolici 200 metri di corsa, affrontati all’età di 46 anni, è nata una vera e propria vocazione per la corsa.

La sua crescente notorietà nel mondo del running è stata recentemente suggellata da un’importante intervista sulla prestigiosa rivista Runner’s World nel novembre scorso, dove la sua storia e la sua passione per la corsa hanno ispirato numerosi lettori. In appena un anno e mezzo, Daniele ha partecipato a undici gare, di cui quattro ultra, tra cui la Penna Trail Run, Chianti Ultra Trail, e Tre Rifugi Skyrace. La sua più grande soddisfazione è stata proprio concludere la Transylvania 100. Di questa “gara pazzesca”, Daniele ricorda un “paesaggio meraviglioso, tra neve, acqua, grandine, vento”, un’esperienza che conferma come, per lui, spesso sia proprio la location a guidare la scelta di una nuova avventura.

Ora, Daniele Ballarini si prepara per una nuova, avvincente impresa che lo vedrà protagonista di uno degli eventi più affascinanti e impegnativi del calendario internazionale del trail running: la Petra Desert Marathon 2025. La gara si svolgerà il 6 settembre 2025 nella suggestiva e storica cornice di Petra, in Giordania, sito archeologico patrimonio dell’UNESCO e una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno.

La Petra Desert Marathon è una sfida epica di 42.2 chilometri che si snoda tra dune di sabbia, sentieri rocciosi e paesaggi mozzafiato del deserto giordano, mettendo alla prova non solo la preparazione fisica ma anche la forza mentale. Per Daniele, la pratica dell’ultra trail si traduce in un’esperienza che trascende la mera attività fisica, donandogli sensazioni uniche e profonde. È come entrare in una dimensione avvolgente e intima, una sorta di “bolla” dove il mondo esterno svanisce e rimane solo l’atleta in perfetta sintonia con la natura selvaggia. In questo viaggio interiore, ogni passo diventa un’opportunità per spingersi oltre i propri confini, esplorando limiti fisici e mentali in una continua scoperta di sé.

Quando gli si chiede dove consiglierebbe a un runner di andare a correre dalle sue parti, Daniele non ha dubbi: “Nella Bassa Etruria ci sono percorsi bellissimi”, e il suo preferito “va da Santa Marinella ai Monti della Tolfa, fino anche a Manziana”. E proprio nella sua città, Daniele esprime il desiderio di poter un giorno pianificare un evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale, al fine di far conoscere e valorizzare quest’area che per lui è stupenda.

“La Petra Desert Marathon sarà il mio primo passo nel deserto,” ha dichiarato Daniele con entusiasmo. “Se tutto andrà come spero, il prossimo anno il mio obiettivo è partecipare alla Marathon des Sables, una sfida da oltre 200 chilometri che rappresenta il non plus ultra delle gare nel deserto.”

L’Amministrazione Comunale, con in prima linea il Sindaco Pietro Tidei e l’Assessore allo Sport Marina Ferullo, desidera esprimere il più profondo orgoglio e incondizionato supporto a Daniele Ballarini. “Daniele rappresenta un esempio straordinario per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Tidei – il suo percorso, fatto di passione e resilienza, è la dimostrazione che con dedizione e coraggio si possono superare i propri limiti e portare alto il nome di Santa Marinella nel mondo. Siamo fieri di Daniele e lo sosterremo con entusiasmo in questa nuova, incredibile avventura”. L’Assessore Ferullo ha aggiunto: “La sua storia è un’ispirazione per i nostri giovani e per tutti gli sportivi del territorio. Daniele incarna i valori che lo sport dovrebbe sempre trasmettere: impegno, sacrificio e amore per la sfida. Il suo percorso, iniziato in età adulta, dimostra inoltre come a qualsiasi età, grazie all’amore e alla passione, si possano raggiungere risultati eccezionali”.

Tutta Santa Marinella seguirà con entusiasmo la preparazione di Daniele e farà il tifo per lui in questa incredibile avventura nel deserto giordano.

In bocca al lupo, Daniele!