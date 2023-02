Il sindaco Pietro Tidei: “Una grande emozione poter rivedere la nostra Perla gremita di persone”

Santa Marinella: città in festa per la sfilata di Carnevale

Santa Marinella è tornata a fare da cornice alla sfilata di carnevale, una delle manifestazioni più caratteristiche che si svolge in città e che ogni anno, escludendo il periodo della pandemia, rende protagoniste le scuole del territorio.

“Una grande emozione – hanno affermato il sindaco Pietro Tidei e l’assessora alla pubblica istruzione, arch. Stefania Nardangeli – poter rivedere la nostra Perla gremita di persone, in festa e soprattutto colorata dalle sfumature delle maschere indossate dagli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria”.

“Abbiamo trascorso un grande momento di condivisione e calore, come eravamo soliti fare prima della pandemia del covid-19, a cui non eravamo più abituati e non vedevamo l’ora di poter rivivere”.

“Un momento che ha scaldato il cuore di tutti i presenti, delle numerose famiglie, dei docenti e del personale scolastico, dell’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Dott.ssa Velia Ceccarelli che ringraziamo per il forte spirito creativo ed organizzativo e soprattutto per aver dato vita ad una manifestazione così maestosa che ha coinvolto tutte le famiglie di Santa Marinella”.

“Siamo sempre più convinti che tali risultati siano frutto di un’importante sinergia instaurata negli anni con la scuola e il comune di Santa Marinella. In particolare voglio ringraziare – ha concluso Tidei – tutte le forze dell’ordine, polizia locale e polizia di Stato, le associazioni di volontariato, nucleo sommozzatori, Croce Rossa e Misericordia per aver garantito sicurezza alla circolazione e reso possibile lo svolgimento della sfilata”.

“L’amministrazione comunale punta molto sull’istruzione dei giovani cittadini, per tale motivo abbiamo avviato lavori di messa in sicurezza nei plessi scolastici, restituendo alla città ed ai residenti di zona la scuola Vignacce, ristrutturando gli istituti come nel caso più recente la palestra dell’I.C. Piazzale della Gioventù”.

“Adesso stiamo per avviare la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport e, contemporaneamente, porteremo avanti gli interventi per la realizzazione della piscina comunale per offrire a tutte le persone, in particolare ai più giovani, un’ampia scelta di opportunità sportive da poter praticare liberamente nella propria città”.