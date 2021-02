Share Pin 29 Condivisioni

L’incidente di ieri sera sarebbe avvenuto nei pressi del Ponte di via Punico. Sul posto tre ambulanze

Santa Marinella: scontro tra microcar e auto, un ferito

Santa Marinella: scontro tra microcar e auto, un ferito –

Brutto incidente ieri sera nei pressi del ponte di via Punico.

Una microcar con a bordo due ragazzi di Civitavecchia si è andata a scontrare con un’auto.

A quanto pare la microcar non avrebbe rispettato il segnale di stop del ponte di via Punico.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna alla guida, per fortuna non in modo grave.

Sul posto si sono portate tre ambulanza tra cui anche la Misericordia.

(torna a Baraondanews)