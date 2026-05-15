Tecnici e agronomi lanciano l’allarme sullo stato fitosanitario dell’area verde di Cerveteri. Residenti e ambientalisti chiedono verifiche e soluzioni alternative

Valcanneto, il bosco a rischio: prevista l’eliminazione di gran parte degli alberi –

A Cerveteri cresce la preoccupazione per il futuro del bosco di Valcanneto, dove una vasta parte del patrimonio arboreo potrebbe essere abbattuta a causa delle condizioni critiche in cui versano molte piante. Secondo quanto reso noto dall’associazione Amici del Bosco di Valcanneto circa il 70% degli alberi sarebbe compromesso da patologie e infestazioni che ne avrebbero indebolito stabilità e salute.

La situazione ha acceso il dibattito tra cittadini, associazioni ambientaliste e amministrazione locale. Da una parte c’è la necessità di garantire la sicurezza pubblica, dall’altra il timore di perdere uno degli spazi verdi più importanti del territorio. Alcuni residenti chiedono ulteriori controlli e interventi mirati che possano limitare il numero degli abbattimenti.

Il bosco rappresenta da anni un punto di riferimento ambientale e naturalistico per la zona di Valcanneto, frequentato quotidianamente da famiglie, sportivi e appassionati di natura. L’ipotesi di una drastica riduzione degli alberi ha quindi suscitato forte preoccupazione nella comunità locale.

Nei prossimi giorni potrebbero essere avviati ulteriori sopralluoghi e confronti tecnici per definire le modalità degli interventi e valutare eventuali opere di ripiantumazione.