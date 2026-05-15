Domenica 17 maggio, alle 10, iniziativa dell’associazione Koinèt al Monumento naturale di Ladispoli

Torre Flavia, laboratorio gratuito per bambini sul nido del fratino

A Torre Flavia una mattinata dedicata ai bambini, alla natura e a uno degli abitanti più delicati delle nostre spiagge: il fratino. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 10, presso il Monumento naturale di Torre Flavia, in via Roma 141 a Ladispoli, l’associazione Koinèt organizza il laboratorio per bambini “Chi trova un nido, trova un tesoro”.

L’iniziativa è a ingresso gratuito e, come indicato nella locandina, prevede la realizzazione del nido del fratino insieme ai bambini. Un modo semplice e diretto per avvicinare i più piccoli alla conoscenza di una specie che vive in ambienti molto fragili. E che ha bisogno di attenzione, rispetto e tutela. Il luogo scelto non è casuale. La Palude di Torre Flavia è una delle aree naturalistiche più importanti del litorale. Un ambiente prezioso soprattutto per gli uccelli, che qui trovano rifugio e alimentazione durante le migrazioni o nel periodo della riproduzione.

Il fratino è un piccolo uccello che predilige per la riproduzione le rive del mare, dei laghi, gli estuari, le saline e le lagune salmastre. Il suo nido è una semplice buchetta nella sabbia, dove la femmina depone generalmente tre uova. Proprio per questo è una specie particolarmente esposta al disturbo umano, alla perdita degli habitat dunali e all’erosione costiera. Da qui il senso del laboratorio. Non soltanto un’attività manuale per bambini, ma anche una piccola occasione di educazione ambientale. Per capire che, a volte, un nido può essere quasi invisibile. E che proprio per questo va riconosciuto e protetto.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Koinèt al numero 353 3935098 o consultare la pagina Facebook “Associazione Koinèt”.