 
Ladispoli

Torre Flavia, laboratorio gratuito per bambini sul nido del fratino

15 Maggio 2026





Domenica 17 maggio, alle 10, iniziativa dell’associazione Koinèt al Monumento naturale di Ladispoli

Torre Flavia, laboratorio gratuito per bambini sul nido del fratino

Torre Flavia, laboratorio gratuito per bambini sul nido del fratino

A Torre Flavia una mattinata dedicata ai bambini, alla natura e a uno degli abitanti più delicati delle nostre spiagge: il fratino. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 10, presso il Monumento naturale di Torre Flavia, in via Roma 141 a Ladispoli, l’associazione Koinèt organizza il laboratorio per bambini “Chi trova un nido, trova un tesoro”.

L’iniziativa è a ingresso gratuito e, come indicato nella locandina, prevede la realizzazione del nido del fratino insieme ai bambini. Un modo semplice e diretto per avvicinare i più piccoli alla conoscenza di una specie che vive in ambienti molto fragili. E che ha bisogno di attenzione, rispetto e tutela. Il luogo scelto non è casuale. La Palude di Torre Flavia è una delle aree naturalistiche più importanti del litorale. Un ambiente prezioso soprattutto per gli uccelli, che qui trovano rifugio e alimentazione durante le migrazioni o nel periodo della riproduzione.

Torre Flavia, laboratorio gratuito per bambini sul nido del fratino

Il fratino è un piccolo uccello che predilige per la riproduzione le rive del mare, dei laghi, gli estuari, le saline e le lagune salmastre. Il suo nido è una semplice buchetta nella sabbia, dove la femmina depone generalmente tre uova. Proprio per questo è una specie particolarmente esposta al disturbo umano, alla perdita degli habitat dunali e all’erosione costiera. Da qui il senso del laboratorio. Non soltanto un’attività manuale per bambini, ma anche una piccola occasione di educazione ambientale. Per capire che, a volte, un nido può essere quasi invisibile. E che proprio per questo va riconosciuto e protetto.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Koinèt al numero 353 3935098 o consultare la pagina Facebook “Associazione Koinèt”.