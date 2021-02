Share Pin 9 Condivisioni

Fallito il mandato esplorativo del Presidente della Camera Fico

Crisi, non esiste una maggioranza. Mattarella: “Ora governo di alto profilo”

“Si conclude il mandato esplorativo che Mattarella mi ha affidato”, ha comunicato il presidente della Camera Fico dopo l’incontro con il capo dello Stato.

“Al seguito di un giro di consultazioni, allo stato attuale permangono distanze”, tali che “non ho registrato unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza”, ha riferito Fico.

Così il presidente della Camera Fico, alla fine del colloquio col presidente della Repubblica, aveva annunciato l’impossibilità di trovare una maggioranza. Per questo il presidente Mattarella ha illustrato due possibilità: governo di alto profilo oppure elezioni anticipate.

La prima scelta a causa della pandemia è quella che il presidente ha chiesto di percorrere soprattutto alla luce della pandemia in atto.

“La crisi sanitaria ed economica – ha spiegato Mattarella in conferenza stampa – richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo. Ci troviamo in piena pandemia e una campagna elettorale è fortemente controindicata”. Entro aprile, inoltre va presentata la richiesta per il Recovery plan e il paese secondo il presidente non può sciupare questa occasione.

“Faccio un appello a tutte le forze politiche che conferiscano la fiducia per un governo senza formule politiche. Mi riservo un mandato ad alto profilo”.

Domani, intanto, alle 12.00 salire al Quirinale l’ex Presidente della BCE Mario Draghi