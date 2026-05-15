Ladispoli-​Cerveteri: “A un passo da te”. L’inclusione è a tavola: successo per il progetto

3Si è conclusa la tappa finale del percorso “Impastiamo l’autismo con il sorriso”. Fierli: “manifestazione di grande rilevanza sociale”.
Presso il ristorante “Il Camoscio” di Ceri, si è svolta la cena conclusiva del progetto promosso dall’associazione “A un passo da te”. L’evento ha segnato il termine di un percorso strutturato in quattro sessioni, durante le quali i ragazzi hanno partecipato al laboratorio “Impastiamo l’autismo con il sorriso”, un’iniziativa nata per stare insieme e mettersi in gioco in un contesto di condivisione.
Il momento centrale della serata è stato il servizio ai tavoli: i ragazzi hanno portato le pizze ai commensali, chi in autonomia e chi affiancato dai tutor coetanei. Ad accoglierli è stato un clima di grande calore, con un tifo da stadio che ha trasformato il loro passaggio in sala in un momento di gratificazione e orgoglio per ognuno di loro.
Il valore del tutoraggio e dell’accoglienza, vero
cuore dell’iniziativa, è stato il coinvolgimento dei tutor, giovani coetanei, che hanno partecipato alle quattro sessioni creando un legame naturale con i ragazzi. Questo scambio, sostenuto dalle famiglie dei tutor, è stato fondamentale per la riuscita del laboratorio. Importante è stata anche la disponibilità dello staff del ristorante, che ha accolto il gruppo con grande umanità, andando oltre il semplice lavoro per far sentire tutti parte della squadra.
Ha commentato la serata il consigliere comunale di Ladispoli Stefano Fierli: “l’attenzione delle istituzioni locali verso progetti che puntano sull’inclusione reale e sulla partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità è fondamentale. Il progetto è di grande rilevanza sociale, sono onorato di aver partecipato a questa splendida manifestazione”.
Il traguardo finale, a conclusione della serata, è stato la consegna dei diplomi di partecipazione al laboratorio. Un riconoscimento che premia l’impegno e la voglia di stare insieme dimostrata durante i quattro incontri. Il progetto si chiude con la consapevolezza che l’inclusione più bella è quella che nasce spontaneamente tra un sorriso e un applauso.