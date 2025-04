Santa Marinella: Sabato la presentazione delle Finali di Pallavolo Regionali

Appuntamento con lo sport a Santa Marinella presso la Casina Trincia sabato 12 aprile alle ore 12:00 , per la presentazione delle Finali di Pallavolo regionali Opes “Trofeo Città di Santa Marinella”, che si terranno il 10 e 11 maggio prossimi a Santa Marinella.

L’evento è organizzato dal Settore Nazionale Pallavolo OPES, guidato dal suo massimo rappresentante David Simbolotti, in collaborazione con il responsabile del settore OPES Lazio Francesco Fiorini, e con il fondamentale contributo di Barbara Pasquini, presidente del Tolfa Volley e responsabile delle relazioni istituzionali del settore nazionale. La manifestazione di maggio ha il contributo del Comune di Santa Marinella e il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Alla conferenza stampa di sabato mattina saranno presenti , oltre agli organizzatori, il sindaco Pietro Tidei, l’assessore allo sport Marina Ferullo e il consigliere delegato al turismo Alessio Manuelli.

Ospite d’eccezione Marta Menegatti, campionessa di Beach Volley, pluripremiata ai campionati europei oro e argento, oro ai giochi del Mediterraneo, medaglia d’argento ai Campionati Juniores del 2011 e ai Campionati europei under 23 del 2010. A Tokyo nel 2020 passa alla storia per essere la prima atleta azzurra del suo sport a poter vantare tre presenze olimpiche, divenute poi quattro con la partecipazione a Parigi 2024.

Le Finali vedranno 84 squadre e oltre 1200 atleti, pronti a contendersi il titolo di Campione Regionale OPES. Le categorie in gara saranno ben 23, suddivise tra maschile, femminile e misto, e coinvolgeranno atleti di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.

Nel corso dell’incontro di sabato sarà illustrato il programma della manifestazione sportiva, che si svolgerà nel nuovo Palazzetto sportivo e negli altri impianti sportivi della città, che nell’occasione si deve preparare ad ospitare oltre tremila visitatori tra atleti ed accompagnatori.

Un appuntamento quindi, non solo per gli appassionati della pallavolo, ma anche per gli operatori turistici, per i gestori di ristoranti e di alberghi, per le attività commerciali . Un evento sportivo che diventa volano di promozione turistica e valorizzazione del territorio.