Il Cerveteri lancia Timperi: due gare e un goal che fa la differenza

Il giovane attaccante del Cerveteri, Alessandro Timperi, detto “Cobra”, sta facendo parlare di sé. Proveniente dal vivaio, il talentuoso giocatore ha già dimostrato di possedere i numeri e la grinta per essere un attaccante di peso in una stagione cruciale per la squadra.

Durante la partita a Pescia Romana, Timperi ha realizzato un bel goal, simbolo della sua capacità e della sua determinazione. Purtroppo, il gol non è bastato a portare la vittoria, e la partita si è conclusa con un pareggio. Tuttavia, il risultato non sminuisce l’importanza della prestazione, che ha evidenziato come il Cerveteri stia cambiando marcia verso obiettivi ambiziosi.

Il tecnico Ferretti ha puntato su Timperi, che è stato lanciato nella mischia per dimostrare il suo valore. “Direi che è una bella soddisfazione per me. Domenica mi era stato invalidato un goal, a Pescia Romana mi sono ripreso quel gol annullato contro il Grifone. È una bella gioia, anche se sarebbe stata più bella se avessimo vinto. Ora so di avere una responsabilità, ed è quella di segnare. Ce la metteremo tutta, vogliamo salvarci a tutti i costi e dare gioia ai tifosi che, anche lontano da casa, ci stanno seguendo”, ha dichiarato Timperi.

Queste parole rappresentano il motore di una squadra che punta a fare bene, dimostrando compattezza e determinazione, e confermando che il giovane “Cobra” è pronto per affrontare sfide sempre più importanti in vista di una stagione decisiva in Promozione.