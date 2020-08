Santa Marinella. Roulotte in fiamme al Belvedere: nessun ferito

Share Pin 16 Condivisioni

Messe in sicurezza un’altra roulotte e due bombole di GPL. Le fiamme non si sono propagate

Non solo fuoco, ma anche il rischio di un’esplosione: questa la situazione per due squadre di Vigili del Fuoco di Civitavecchia alle 16:00 di oggi pomeriggio.

Una roulotte in fiamme a Santa Marinella, in zona Belvedere: i Vigili sono riusciti a spegnere il fuoco prima che si propagasse a un’altra roulotte in sosta nelle immediate vicinanze e alle campagne circostanti.

L’opera delle squadre ha permesso di mettere in sicurezza anche due bombole di gas GPL presenti nel mezzo in fiamme, che è andato comunque distrutto.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto la Polizia Locale e la Protezione Civile di Santa Marinella che hanno gestito la viabilità in zona, garantendo la sicurezza in attesa dei Vigili del Fuoco.