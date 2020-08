Share Pin 94 Condivisioni

Frontale con un’auto sul lungomare: è intervenuta la Croce Rossa di Santa Severa

Santa Severa. Sbalzata dalla bici: trasportata a Roma in elicottero –

Un incidente a Santa Severa ha visto l’intervento di un’eliambulanza del servizio di emergenza. Sul lungomare della cittadina tirrenica, all’incrocio con Viale Tirreno, una giovane in bicicletta ha avuto un frontale con un veicolo. Sbalzata dal seggiolino, è stata soccorsa da un’autoambulanza della Croce Rossa di Santa Severa.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale. La ragazza ha subito un trauma cranico e sebbene stabile, è stata trasportata a bordo dell’elisoccorso Pegaso 33 in codice rosso al Gemelli di Roma, in via precauzionale.Il velivolo è atterrato nell’area antistante la sede della Croce Rossa, sull’altro lato della Via Aurelia.

Antonello Astolfi



















