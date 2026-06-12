di Giovanni Zucconi

Cerveteri e Ladispoli celebrano le Giornate Europee dell’Archeologia con visite gratuite e aperture straordinarie

Il Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (GACELATA), in collaborazione con il “Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia” e della “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale”, che hanno messo a disposizione alcune delle aree di loro competenza, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, ha organizzato un fine settimana ricco di eventi gratuiti.

Due giorni dedicati alla scoperta del patrimonio archeologico dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli. Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, sono in programma visite guidate gratuite in diverse aree del territorio. Con aperture straordinarie di tombe o criptoportici normalmente chiusi. Con percorsi tra tombe etrusche, necropoli, ville romane e antichi tracciati. Tutte manifestazioni rigorosamente gratuite. Eventi che hanno anche il patrocinio dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli.

A Cerveteri il programma sarà particolarmente ricco

Il 13 giugno, è in programma una visita guidata con passeggiata archeologica. L’appuntamento è alle 9.30 al parcheggio antistante il viale alberato che porta alla Necropoli della Banditaccia. Da lì partirà la visita, con apertura straordinaria, dell’area della Tomba delle Cinque Sedie. Successivamente è prevista una passeggiata archeologica dalla stessa area fino alle antiche mura di Caere, passando per la suggestiva Via degli Inferi. Il percorso indicato è di circa 2,5 chilometri. Questa iniziativa sarà riproposta il 14 giugno, sempre con appuntamento alle 9.30.

Sempre a Cerveteri, il 13 giugno sono previste anche due visite guidate nell’area dei Grandi Tumuli, con apertura straordinaria della Tomba della Tegola Dipinta e della Tomba dei Leoni Dipinti. Le visite inizieranno alle 15:30. L’appuntamento sarà al parcheggio della Necropoli della Banditaccia. Lo stesso programma sarà replicato anche il 14 giugno, con i medesimi orari.

Anche a Ladispoli il programma sarà particolarmente ricco

Sabato 13 giugno l’appuntamento sarà alle 9.30 per la visita guidata alla “Grottaccia”, in via Rapallo 14. Da lì il percorso proseguirà a piedi verso i resti della Villa Romana di Piazza della Rugiada. E poi verso i mosaici del Lungomare Marina di Palo. Successivamente è previsto lo spostamento con mezzi propri a Marina di San Nicola, in Piazza delle Muse, per la visita alla Villa di Pompeo, con inizio alle 12.00. Anche in questo caso si tratta di un’apertura straordinaria, gentilmente concessa anche dal Consorzio Marina di San Nicola. Domenica 14 giugno, invece, l’appuntamento sarà alle 10.00 in Piazza della Rugiada per la visita guidata ai resti della Villa Romana e, a seguire, ai mosaici di Marina di Palo.

Un programma, quello organizzato dal Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia, che mette insieme Cerveteri e Ladispoli, archeologia etrusca e romana, tombe dipinte, antiche ville romane e percorsi all’aperto. Un modo semplice e istruttivo per tornare a guardare luoghi spesso vicini, ma non sempre conosciuti davvero.

Come già detto, tutti gli eventi sono gratuiti. È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: 351 7411409. Email: [email protected]