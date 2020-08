Share Pin 153 Condivisioni

“Ho incontrato delle persone capaci di immedesimarsi nella situazione di chi non è come loro”

Santa Marinella. Ronaldo firma una maglia per un tifoso speciale –

Alessandro Poleggi è un tifoso speciale della Juventus, non fosse altro perché a Santa Marinella è anche delegato alla questione disabilità.

Si è battuto fin da subito per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, sulle spiagge e nei negozi.

Come tifoso bianco-nero non poteva che desiderare la maglia del campione della squadra: Cristiano Ronaldo.

Ed è riuscito ad ottenerla: firmata dal campione.

“Sono andato da una persona che aveva modo di incontrarlo e, semplicemente gli ho chiesto se avrebbe potuto farmela avere firmata” – spiega Alessandro.

E aggiunge: “Ho incontrato delle persone capaci di immedesimarsi nella situazione di chi non è come loro e secondo me ho dimostrato che con l’impegno e la capacità di saper chiedere si possono ottenere le cose, dalle più piccole alle più grandi”.