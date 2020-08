Share Pin 2 Condivisioni

843.927 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 5.899.504

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 25.085.685 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 31 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 25.085.685 con 843.927 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 5.899.504; Brasile con 3.846.153; India con 3.621.245; Russia con 990.326; Perù con 639.435; Sud Africa con 622.551; Colombia con 599.914; Messico con 591.712; Spagna con 439.286; Cile con 409.974; Argentina con 401.239; Iran con 373.570.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 268.218. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 13.268.684, in Europa 4.205.708, in Asia 4.157.798, nell’area del Mediterraneo 1.915.275, in Africa 1.044.513, mentre nel Pacifico 492.966.