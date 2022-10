L’area data in gestione alla sezione locale dell’Anpi, da un sopralluogo del sindaco Tidei, sarebbe risultata molto sporca

Santa Marinella: ripulito il parco della Resistenza –

Completamente ripulito dalle squadre del verde della Santa Marinella Servizi il Parco della Resistenza che ricade nel Rione Maiorca. L’amministrazione comunale infatti, è intervenuta e con massima urgenza perché a seguito di un sopralluogo eseguito personalmente dal sindaco Pietro Tidei si è scoperto che l’area verde che era stata data in gestione alla sezione locale dell’Anpi era molto sporca e necessitava di interventi volti a ristabilire decoro e fruibilità. “Siamo molto amareggiati per quanto è accaduto perché non pensavamo che si dovesse arrivare a tanto – La dichiarazione del sindaco Tidei – Quando, nei mesi passati l’associazione chiese e ottenne di poter gestire questo parco, che noi abbiamo voluto dedicare alla Resistenza e dove ogni anno ormai il 25 aprile celebriamo, volutamente per ricordarne i valori, la Festa della Liberazione, si impegnò anche a mantenere pulito e decoroso questo bel giardino pubblico”.

“Purtroppo tutto ciò non è accaduto poiché la sezione dell’ Anpi non ha mantenuto fede agli accordi presi con il Comune. Ne consegue che per questo motivo ora stiamo anche valutando la possibilità di una revoca della concessione anche perché è in atto una più ampia riqualificazione di tutti i parchi pubblici di Santa Marinella e non vorremmo che ad essere trascurata resti solo proprio questa graziosa area verde che, per altro, si trova in una delle zone residenziali più abitate della nostra città”.