Le concessioni in essere saranno dunque prorogate tutte fino al 31 dicembre 2023

Commercio su aree pubbliche, l’Assessore Vitali: “Proroga per tutto il 2023 ai concessionari attuali” –

Proroga alle concessioni per il commercio su aree pubbliche: l’amministrazione provvederà comunque nei tempi prestabiliti ad emettere il bando. Questa la decisione presa dalla Giunta Tedesco, su proposta dell’Assessore Dimitri Vitali.

Per effetto di quanto stabilito, quindi, le concessioni in essere vengono tutte prorogate fino al 31 dicembre 2023. Spiega l’Assessore Vitali: “Il commercio su aree pubbliche è come noto regolato dalla direttiva Bolkestein. A distanza di 12 anni dall’ultimo bando emesso, il commercio su aree pubbliche è in scadenza. L’amministrazione provvederà nei tempi prestabiliti ad emettere il bando ma nel frattempo vengono prorogate tutte le concessioni fino al 31 dicembre 2023. L’anno di proroga è una assunzione di responsabilità del sottoscritto a tutela degli attuali concessionari: si tratta evidentemente di una decisione che mira a non disperdere il patrimonio dei piccoli imprenditori e le competenze accumulate, che fanno di alcune di queste piccole imprese un vero e proprio punto di riferimento per la stessa utenza e che avrebbero rischiato l’esclusione senza un intervento della politica”.

“Dagli uffici stanno partendo le pec destinate a tutti gli interessati, che quindi entro i prossimi 14 mesi potranno verificare i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni per la partecipazione ai bandi: esistono infatti specifiche garanzie per i concessionari uscenti, tutti però devono essere in regola con i pagamenti verso le amministrazioni pubbliche pena l’impossibilità a partecipare al bando”, conclude l’Assessore al Commercio.