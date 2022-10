Civitavecchia: arriva in città il camper dell’agenzia regionale “Spazio lavoro”

Stazionerà a Civitavecchia per due settimane: dal 31 ottobre al 3 novembre e dal 7 al 10 novembre

L’agenzia della Regione Lazio “Spazio Lavoro”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sta promuovendo il Programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), varato dal governo italiano per rilanciare l’occupazione nel nostro Paese. Tra gli obiettivi da realizzare c’è quello di garantire una maggiore capillarità e prossimità dei servizi in materia di politiche attive del lavoro. Per raggiungere tali finalità, dal 3 ottobre l’Agenzia ha avviato un progetto innovativo per l’apertura di sportelli mobili temporanei – attraverso l’utilizzo di camper – in grado di erogare servizi per il lavoro ai cittadini in tutto il territorio regionale: servizi personalizzati e innovativi, quali l’orientamento, l’accompagnamento e il supporto per la ricerca attiva del lavoro, l’accompagnamento all’autoimpiego e alle start up, favorendo l’incrocio fra la domanda e l’offerta di lavoro.

Il progetto è dedicato a giovani under 30 che non studiano e non lavorano, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), disoccupati da almeno 6 mesi e lavoratori con minori opportunità occupazionali (come giovani e donne), beneficiari di ammortizzatori sociali (come NASPI, DIS-COLL o in costanza di rapporto di lavoro con riduzione dell’orario lavorativo), percettori del Reddito di cittadinanza, lavoratori con redditi molto bassi e a rischio povertà (“working poor”).

Ognuno dei tre camper allestiti si muove sul territorio regionale, stazionando nei comuni individuati per una o due settimane, durante le quali i servizi saranno erogati dal lunedì al giovedì osservando il seguente orario: dalle ore 10 alle 13 e, nella sola giornata di martedì, anche dalle 14 alle 15,30.

Il camper stazionerà a Civitavecchia per due settimane, dal 31 ottobre al 3 novembre e dal 7 al 10 novembre prossimi in piazzale Guglielmotti, davanti Palazzo del Pincio.