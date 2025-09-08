Santa Marinella: Ripresi i lavori nei cantieri delle due nuove scuole cittadine –

Entro la prossima primavera Santa Marinella avrà una nuova Scuola dell’Infanzia e il primo Asilo Nido pubblico. Procede infatti, dopo una breve pausa per le ferie di agosto e nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto, la realizzazione del plesso a Piazzale della Gioventù e dell’asilo nido a Prato del Mare. Passando per via delle Colonie e via Mar Ionio, ci si imbatte in due grandi aree di cantiere, dove è facile intravedere le nuove costruzioni, la loro struttura e i loro spazi esterni.

“Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Santa Marinella. Questo piano di interventi nasce da un ascolto attento del territorio, che da tempo attendeva la realizzazione di servizi educativi per la fascia d’età 0-5 anni. Seguiamo passo passo l’avanzamento dei lavori, che vanno avanti speditamente come previsto- dichiara il sindaco Pietro Tidei- Proseguono spediti entrambi i cantieri dei due nuovi edifici scolastici, che entro la primavera saranno completati e collaudati”.

Entro i primi mesi del 2026, Santa Marinella sarà quindi dotata di due scuole di prima fascia, per bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 5 anni, che permetteranno alle giovani famigli di poter usufruire di un servizio pubblico sociale estremamente utile. Entrambe le opere sono finanziate con fondi PNRR- Missione 4, nello specifico si tratta di 1 milione e 430 mila euro per l’Asilo Nido e 1 milione e 600 mila euro per la Scuola dell’Infanzia.

“Saranno edifici nuovi, confortevoli, moderni, sicuri e funzionali, progettati per accogliere bambini e bambine piccolissimi e per consentire di svolgere al meglio le attività educative e didattiche. Mancano ancora alcuni mesi per completare i lavori in entrambi gli edifici, ma stiamo procedendo secondo i tempi previsti”, commenta il vicesindaco e assessore ai LL.PP. Andrea Amanati.

“Ringrazio, a nome dell’Amministrazione, gli uffici tecnici e tutti coloro che stanno contribuendo a questo importante percorso che fa parte di una visione più ampia della città, attenta ai bisogni delle nuove generazioni e delle famiglie”, conclude il sindaco Tidei.