Si può presentare domanda fino a venerdì 31 ottobre: nei Centri Anziani di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto disponibile il “facilitatore digitale” per compilare correttamente la modulistica

Centri Estivi per minori, online l’avviso del Comune di Cerveteri per chiedere il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie –

Il Sindaco di Cerveteri rende noto che è online l’avviso pubblico per il riconoscimento del rimborso per le spese sostenute dalle famiglie per l’iscrizione dei minori da 0 a 17 anni per i centri estivi nel periodo compreso tra giugno e settembre 2025.

Possono presentare domanda tutte le famiglie residenti nel Comune di Cerveteri alla data di presentazione della domanda, con un ISEE in corso di validità ordinario o corrente non superiore a 15mila euro, che non siano beneficiari, per il medesimo periodo e per lo stesso minore di contributi analoghi e che siano in possesso della documentazione fiscalmente valida attestante la partecipazione del minore ai centri, rilasciata dalla struttura in cui si sono svolte le attività.

L’avviso prevede un contributo di 300euro per ogni minore per le famiglie con un reddito Isee fino a 5mila euro, di 250euro per le famiglie con un reddito compreso tra 5000,01 euro e 10mila euro e di 200euro per i nuclei con un reddito compreso tra 10000,01 euro e 15mila euro.

La domanda si potrà presentare solo ed esclusivamente online attraverso il portale disponibile sul sito del Comune di Cerveteri, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 31 ottobre, pena l’esclusione.

Alla domanda, andrà allegata copia del documento di identità del richiedente, copia attestazione Isee anno 2025, copia della documentazione fiscale rilasciata dalla struttura dove si è svolta l’attività di centro estivo riportante la spesa totale sostenuta. Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o CIE.

Al fine di agevolare l’utenza alla presentazione della domanda, si ricorda che sono attivi tre sportelli di “Facilitatore Digitale”, presso il Centro Anziani di Cerveteri in via Bastioni n.46, a Cerenova in via Luni e a Valcanneto in Largo Giordano, operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici il martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

“Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie che nell’estate oramai quasi conclusa, hanno usufruito di Centri Estivi nel nostro territorio – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – invito tutti gli interessati a consultare con attenzione la domanda e a presentarla quanto prima secondo le modalità previste dall’avviso pubblico. Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali sarà a disposizione per ogni richiesta di informazione o chiarimento”.

Per tutte le informazioni e approfondimenti, consultare il link disponibile sul sito del Comune di Cerveteri:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-rimborso-centri-estivi-2025