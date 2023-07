Santa Marinella, Progetto Parco della Scienza: Tidei ha ricevuto la Principessa Elettra Marconi –

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei ha ricevuto nel nuovo Municipio la Principessa Elettra Marconi, Cittadina Onoraria della Perla del Tirreno, per presentarle il Progetto del Comune per il Parco della Scienza di Torre Chiaruccia, intitolato a Guglielmo Marconi e il Programma delle Celebrazioni nel 2024, per il 150° Anniversario della nascita di Marconi, di cui sarà Madrina la Principessa Elettra, la quale ha ringraziato il sindaco e il prof. Livio Spinelli, per questi lodevoli progetti mirati a conservare la memoria di suo Padre, assicurando il suo pieno sostegno e la sua personale partecipazione agli eventi programmati. Come è noto, Marconi dal 1929 al 1937, fu il primo al modo a effettuare nel suo Centro Radioelettrico Sperimentale di Torre Chiaruccia l’impiego delle microonde per la Radiotelefonia Mobile, RADAR e TV, qui nel 1933 egli costruì il primo radiotelefono mobile per Papa Pio XI, e nel 1935 collaudò la sua prima stazione RADAR che la sua consociata Compagnia Marconi di Londra fornì al Ministero della Difesa Inglese, per realizzare una catena di stazioni RADAR a protezione della Gran Bretagna, grazie al quale – come risulta dai documenti di archivio – gli inglesi riuscirono a bloccare l’invasione nazista nel 1940.

Al termine della riunione il Sindaco Tidei, il prof. Livio Spinelli, e la Lega Navale di Santa Marinella hanno organizzato un giro in barca a vela dal Porto Riva di Traiano fino alla specchio d’acqua di fronte Torre Chiaruccia per festeggiare con un brindisi augurale il compleanno della Principessa Elettra. Il V.Presidente della Lega Navale di Santa Marinella ha poi conferito al Sindaco e alla Principessa le tessere di Soci Onorari.