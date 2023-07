Costituito il “Comitato dei Cittadini di Cerenova e Campo di Mare” –

Il 15 luglio 2023 sarà una data che noi cittadini di marina di Cerveteri ricorderemo a lungo.

L’ordinanza che fissa l’introduzione dei parcheggi a pagamento suona come l’ennesimo schiaffo alla nostra comunità che percepisce l’attuale amministrazione, in perfetta linea con le precedenti, più come un arrogante principato piuttosto che una democratica istituzione.

Molti di noi però ricorderanno questa data, il 15 luglio, anche per La manifestazione spontanea che ha visto noi residenti e villeggianti, esausti da 30 anni di promesse, sfilare con composta rabbia e determinazione contro l’ennesima amministrazione indifferente ai nostri problemi.

Le criticità emerse dalla piazza sono molte, alcune conosciute e irrisolte da decenni, altre nuove che rivelano un degrado della nostra frazione insostenibile.

Da questo confronto si è condivisa la necessità e il desiderio di veicolare in maniera strutturata le richieste dei cittadini tramite il nascente COMITATO DEI CITTADINI DI CERENOVA E CAMPO DI MARE.

Questa libera associazione apartitica di tutti i cittadini ha preparato un documento che raccoglie le principali richieste provenienti dalla nostra comunità. Richieste d’intervento di manutenzione stradale, la riapertura del centro polivalente di Via Luni, la gestione di rifiuti e una lotta alle discariche abusive, i problemi di sicurezza del territorio, la gestione dei fossi e depuratori, una efficiente pianificazione delle risorse idriche, l’assenza di strutture ricreative e di aggregazione per i giovani.

Un lungo elenco dettagliato che verrà inoltrato in via ufficiale al Sindaco e al consiglio Comunale per sollecitare risposte mai pervenute, pretendendo la giusta attenzione ai nostri problemi.

Ad ulteriore sostegno di questa nostra iniziativa abbiamo avviato questa domenica una raccolta firme.

I volontari del Comitato saranno a disposizione il 23 luglio dalle 10 alle 12 presso le seguenti attività commerciali:

Garden Fruit – via etruria meridionale 13

Willy rock 74 via etruria meridionale (piazza del mercato)

Bar Tirreno via sergio angelucci 11

Vi aspettiamo per raccogliere il vostro sostegno e rendere Marina di Cerveteri un luogo dignitoso

[email protected]

tel. 327 7451480

Lo dichiara in una nota Alessio Catoni, per l’organizzazione.