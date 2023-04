Santa Marinella, presentato il restyling della passeggiata

“Il Perla del Tirreno rinasce e sarà uno dei migliori stabilimenti balneari di Santa Marinella”. Lo hanno dichiarato soddisfatti, il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella a margine della presentazione del progetto redatto dalla società Beach Management, che si è aggiudicata per un importo di oltre un milione di euro che saranno versate nelle casse del comune, il bando pubblico ottenendo una concessione triennale per la gestione ma anche e soprattutto per una complessiva riqualificazione della struttura comunale della Passeggiata a mare.

“I lavori che verranno eseguiti dai nuovi gestori del Perla del Tirreno, sono quelli che erano stati già inseriti nel bando di concessione della spiaggia, e prevedono interventi strutturali che interesseranno i locali sottostanti e la stessa terrazza, dove sarà realizzato anche l’accesso con una rampa per disabili, all’arenile. Nell’immediato però, in attesa di eseguire quest’opera e ottenere tutti i dovuti permessi, sarà subito installato un nuovo elevatore, che eviterà disagi ai portatori di handicap, impossibilitati ad utilizzare la scalinata che conduce alla spiaggia dove sarà anche posizionata una passerella che arriverà fino alla battigia”.

“Lo stabilimento dunque diventerà perfettamente accessibile a tutti e già a partire dal prossimo. La riapertura della spiaggia è infatti imminente e la data indicata è quella del primo maggio. Sempre dai prossimi giorni, l’impresa provvederà alla sistemazione di tutti gli impianti, dei servizi igienici delle cabine e dei locali comuni, realizzando anche un bagno per i bagnanti diversamente abili. Successivamente saranno realizzati gli interventi necessari per una definitiva messa in sicurezza della struttura. Sarà anche migliorato il look della terrazza della Passeggiata a Mare, con nuove panchine e una zona a verde, senza creare alcun impatto ambientale e mantenendo inalterato di fatto l’aspetto di uno dei luoghi simbolo e sicuramente più belli di Santa Marinella. “Queste opere s’inseriscono – il commento del sindaco Tidei – nel più ampio progetto di riqualificazione di Santa Severa e Santa Marinella che nell’arco di tre anni sono destinate a diventare località turistiche più belle e attraenti delle famose città della Costa Azzurra”.