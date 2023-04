Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Educativo riEvoluzione Musicale di Ladispoli si aggiudica la finale di San Remo Junior: la massima rassegna musicale italiana per ragazzi dai 6 ai 15 anni, che si è svolta tra il 24 e il 25 marzo al Teatro dell’Opera del Casinò della rinomata città ligure.

Protagonista indiscusso per quest’anno il giovanissimo Edoardo Lazaroiu , che a soli otto anni con il brano Musica Leggerissima di Colapesce e De Martino ha prima superato le selezioni dal vivo tenutesi nel mese di febbraio al Narnia Festival, per poi essere selezionato su 288 concorrenti per partecipare alle semifinali di Sanremo Junior assieme ad altri quarantacinque semifinalisti. Le due semifinali, che si sono succedute tra venerdì sera e sabato mattina, hanno proiettato in finale un totale di ventisei giovani talenti suddivisi per tre fasce d’età. Alle 21 si è svolta la finalissima, decretando il secondo gradino del podio del piccolo Edoardo.

La scuola di Musica IEEM di Ladispoli di nuovo protagonista a Sanremo Junior

L’esperienza è stata entusiasmante per il giovane cantante che si è detto estremamente soddisfatto del risultato ottenuto: solcare un palco così importante e essere giudicato dalla giuria di qualità presieduta dal cantautore Franco Fasano insieme a esperti del calibro di Lodovico Saccol, Stefania Fratepietro, Manuela Gaslini, e Freddy Colt, rimarrà sempre un ricordo piacevolissimo per il giovane talento.

Ma non finisce qui. A breve Edoardo sarà impegnato con il Tour Music Fest e con l’imminente concorso San Vigilio InCanto. La scuola di Musica IEEM, e il maestro Luigi Restivo (vocal coach del piccolo Edoardo) fanno un grande in bocca al lupo a Edoardo per gli ottimi risultati ottenuti e per quelli che gli auguriamo arriveranno!