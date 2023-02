Tidei: “L’obiettivo è di non fermarsi e proseguire anche nelle zone centrali e periferiche”

Santa Marinella, potenziata l’illuminazione pubblica –

“Dopo oltre 10 anni di indifferenza, il progetto di potenziamento dell’illuminazione pubblica sulle strade più buie e trafficate di Santa Marinella si è concluso con successo”, lo annunciano con soddisfazione il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati.

“Si tratta di un intervento che avevamo preventivato da tempo – proseguono – e grazie all’importante collaborazione con la società elettrica Enel, abbiamo avuto la possibilità di procedere in tempi ristretti con l’individuazione di arterie cittadine principali più buie in assoluto.

Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini abbiamo preso in considerazione via Valdambrini, via Rucellai, via Pirgus e via Etruria, che senza il nostro intervento avrebbero continuato ad essere pericolose per l’alta percorrenza di veicoli e pedoni.

Insieme ad Enel abbiamo deciso di intervenire immediatamente, ordinando i corpi illuminanti per la sostituzione ed una volta ricevuti, abbiamo provveduto alla messa in sicurezza delle vie dove la viabilità era fondamentale.

Questo è stato solo uno dei primi interventi attuato per l’illuminazione pubblica sul territorio” proseguono Tidei ed Amanati.

“L’obiettivo è di non fermarsi e proseguire anche nelle zone centrali e periferiche, includendo quelle collinari come via Colfiorito, via Belvedere e via Elcetina che necessitano di essere rese più illuminate.

Per tale motivo è in corso una trattativa con la società elettrica che si dovrebbe concludere positivamente nei prossimi giorni, grazie alla quale sarà possibile dotare la nostra città di una copertura completa.

Per quanto riguarda via Valdambrini, risulta ancora in fase di ultimazione l’intervento nella parte bassa con la sostituzione di qualche corpo mancante, opera che potrà essere compiuta in una sola giornata.

Siamo disponibili e pronti a ricevere ulteriori segnalazioni da parte della cittadinanza per l’individuazione di strade ad alta percorrenza che ancora oggi risultano essere buie e pericolose, dove la circolazione di pedoni ed automobilisti è messa a dura prova.

Ora che le nostre strade risultano essere più illuminate e sicure, invitiamo gli automobilisti a continuare a rispettare i limiti di velocità”.