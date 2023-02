L’ex Polisportiva di Santa Severa diventa del Comune

Una simbolica consegna delle chiavi della grande area adiacente al campo di calcio di via Cartagine

Da ieri mattina il comune di Santa Marinella, attraverso una simbolica consegna delle chiavi nelle mani del sindaco Pietro Tidei, è ufficialmente entrato in possesso della vasta area dell’ ex Polisportiva di Santa Severa e dei terreni che confinano con il lungomare Pyrgi e il campo sportivo di via Cartagine.

La firma del verbale di consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore all’urbanistica Roberta Gaetani e della consigliera delegata al patrimonio Patrizia Befani e rientra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 tra la Regione e il Comune di Santa Marinella, finalizzato all’avvio di importanti opere di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, in particolar modo di tutti i vasti terreni che circondano Santa Severa.

Dopo una lunga trattativa avviata lo scorso mese di maggio, la Regione era rientrata, definitivamente, in possesso dei terreni che confinano con il lungomare Pyrgi.

Di seguito nel dicembre 2022 i responsabili della Direzione Bilancio Demanio e Patrimonio della Pisana, avevano diffidato gli ex gestori, ovvero l’associazione Polisportiva, a occupare, senza alcun titolo, non avendo mai dimostrato di essere in possesso di un contratto d’affitto in corso di validità, questi lotti di terreno.

I terreni come era stato stabilito in quella occasione ora sono stati ufficialmente ceduti al comune di Santa Marinella, che potrà realizzare un grande parco pubblico, la prima vera area verde fruibile all’interno del centro urbano di Santa Severa.

Sarà un grande spazio attrezzato, che potrà essere messo a disposizione di tutti i bambini, i residenti e nel periodo estivo dei tantissimi villeggianti della frazione che potranno godere di uno parco che sorge, per altro, in una posizione incantevole, poiché l’area è molto vasta, si potranno riqualificare anche gli spazi adibiti alle attività ludiche e sportive.

“Come avevamo già annunciato nei mesi scorsi ora saremo perfettamente in grado procedere al risanamento e alla bonifica di questa area attraverso anche la nostra società partecipata e dotare Santa Severa di tutta una serie di servizi di cui fino ad oggi era sprovvista.

Tutto ciò sta a significare – dichiara Tidei – che non solo ancora una volta attraverso un impegno costante siamo riusciti ad ottenere il risultato che ci eravamo previsti, ma soprattutto riusciremo in tempi brevi a valorizzare ancora di più in termini di accoglienza la frazione turistica.

I primi interventi sull’area della ex Polisportiva dove è stata trovata persino una baraccopoli abusiva, saranno bonificati quindi si procederà nel realizzare spazi verdi ludici e mentre solo una porzione dei terreni sarà riservata alla nascita di nuovi parcheggi, cosi necessari sopratutto nel periodo estivo a Santa Severa”.