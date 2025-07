Santa Marinella piange la perdita di Alfio Vergati, figura fondamentale per la città

Questa mattina, Santa Marinella ha perso una vera e propria pietra miliare: Alfio Vergati, il sindaco che ha segnato un’epoca importante per la città, ci ha lasciato. Il sindaco Tidei ha espresso parole di profonda stima e affetto nei suoi confronti, ricordando come “Alfio Vergati fosse un uomo capace di vedere il potenziale di questa città, con una visione di crescita, un amore sincero per la comunità e il coraggio di fare scelte decisive”.

Vergati, nominato sindaco il 12 gennaio 1965, ha dato il via alla quarta amministrazione comunale della storia di Santa Marinella. “È grazie alla sua lungimiranza che ebbe inizio il ventennio di grande sviluppo urbanistico e infrastrutturale della città”, ha sottolineato Tidei.

Tra i suoi traguardi più significativi, il sindaco Tidei ricorda che “Alfio pose la prima pietra per la costruzione del porto, il 19 marzo 1965, nel giorno del nostro Santo Patrono, rendendo Santa Marinella l’unico comune della Costa Tirrenica tra Porto Ercole e Anzio a possedere un porto turistico”. Inoltre, “pose la prima pietra per la realizzazione della scuola Vignacce, il 29 novembre 1965”, e si occupò del potenziamento della rete idrica tra Piazza Civitavecchia e il quartiere Alibrandi.

Il sindaco Tidei ha anche ricordato che “Alfio decise che il tratto di strada lungo la costa, in occasione del centenario della nascita di Guglielmo Marconi, dovesse portare il nome dello scienziato, dando così vita al Lungomare Guglielmo Marconi”. E ancora, “siglò il primo gemellaggio ufficiale della città con Carmarthen, in Galles, il 29 novembre 1968”, e “avviò gli studi per l’approvazione del primo Piano Regolatore Generale, approvato poi nel 1975”.

Per il sindaco Tidei, “credo che tutta la città debba rendere omaggio a quest’uomo, il dott. Alfio Vergati, farmacista e sindaco, per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità, come professionista e come primo cittadino”. E conclude: “Ciao Alfio, mancherai a tutte le generazioni che hanno beneficiato della tua lungimiranza. Un abbraccio affettuoso alla tua famiglia”.